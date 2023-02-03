Российские военные уничтожили гаубицу «Акация» в районе реки Ингулец
Российские военные уничтожили гаубицу «Акация» и трёх военных ВСУ в районе реки Ингулец
Москва, 3 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Одна украинская гаубица «Акация» с боекомплектом была уничтожена российскими военными в районе реки Ингулец. Об этом 3 февраля сообщил источник ИА REGNUM.
Vitaly V. Kuzmin
САУ «Акация»
Удар был нанесён днём 2 февраля. В результате были уничтожены трое военных ВСУ, ещё один получил ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 февраля был нанесён удар по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе города Очакова.