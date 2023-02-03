Москва, 3 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Одна украинская гаубица «Акация» с боекомплектом была уничтожена российскими военными в районе реки Ингулец. Об этом 3 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

Удар был нанесён днём 2 февраля. В результате были уничтожены трое военных ВСУ, ещё один получил ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 февраля был нанесён удар по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе города Очакова.