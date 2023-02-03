Мелитополь, , 09:09 — REGNUM Подрыв автомобиля в городе Энергодаре Запорожской области был столь сильным, что уничтожил по меньшей мере один соседний автомобиль и повредил остекление в ближайших домах. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 3 февраля в своём телеграм-канале.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в ближайших домах вплоть до девятого этажа вылетели стёкла, «уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто». На опубликованных снимках виден практически полностью уничтоженный автомобиль.

Пожар на месте взрыва потушили, место теракта оцепили. Взрывотехники проверяют, не осталось ли там взрывчатки, добавил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о подрыве автомобиля, в результате которого погиб один человек.

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