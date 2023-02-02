Вильнюс, 2 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил сотрудникам прокуратуры Евросоюза контролировать соблюдение введённых санкций против России, а также расследовать факты нарушения ограничительного режима. Об этом зашла речь 2 февраля в ходе встречи литовского лидера с главой прокуратуры ЕС Лаурой Кевеши.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению Науседы, важна эффективность применения санкций, чтобы возможности их преодоления или обхода сводились к минимуму. Решением этих задач могла бы заняться прокуратура ЕС, сказал политик.

Власти Литвы выступают за расширение полномочий прокуроров для выявления потенциальных нарушителей. При этом меры воздействия на них не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России к годовщине специальной военной операции на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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