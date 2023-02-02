Амстердам, , 15:59 — REGNUM Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы. Об этом 2 февраля пишет агентство Bloomberg.

Солдаты вооруженных сил Германии © IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Отмечается, что в состав сухопутных сил Нидерландов входят три боевые бригады, две из которых уже интегрированы в Вооружённые силы Германии.

По словам представителя королевской армии Нидерландов майора Марка ван де Бека, интеграция последней оставшейся бригады может произойти уже в апреле. Её численность составляет около 3 тыс. солдат. Однако окончательное решение пока не принято.

Как отмечает нидерландская газета NRC, объединённые силы будут насчитывать около 50 тыс. военных, из которых 8 тыс. будут из Нидерландов.

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