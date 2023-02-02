Москва, 2 февраля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Московский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Лефортовском суде.

Россиянину вменяется статья 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывается из-за грифа «совершенно секретно».

Как сообщало ИА REGNUM, в Словении задержали двух иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.

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