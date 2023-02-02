Сеул, 2 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Северная Корея направит строителей в Донецкую и Луганскую Народные Республики для участия в восстановительных работах. Об этом 2 февраля сообщило южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источники.

Александр Димитровский ИА REGNUM Стройка в Мариуполе

По информации издания, 20 января правительство КНДР издало указ, согласно которому северокорейским торговым компаниям в России поручено отобрать персонал для участия в восстановительных работах в ДНР и ЛНР.

Отмечается, что приказ получили компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction, связанные с минобороны КНДР. Они должны до конца января отобрать молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет.

Издание предполагает, что КНДР направит не гражданских лиц, а военных или полицейских. Точное число неизвестно, но это может быть около 300–500 человек. Предполагается, что это произойдёт в феврале–марте.

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