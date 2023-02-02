ВС России уничтожили под Краматорском пусковые установки MLRS и HIMARS
Москва, 2 февраля 2023, 15:18 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили пусковые установки М-270 MLRS и М-142 HIMARS производства США. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По её информации, американские пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS были уничтожены около города Краматорска Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что, помимо этого, около населенных пунктов Дружелюбовка Запорожской области и Авдеевка, Малиновка ДНР российские военнослужащие нанесли поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, в ЛНР Вооруженные силы России уничтожили три РСЗО «Град» ВСУ. На купянском направлении было ликвидировано свыше 25 военнослужащих ВСУ.
Читайте также: ВС России уничтожили в ЛНР три РСЗО «Град» ВСУ