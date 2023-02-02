Барнаул, 2 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Барнаульской ракетной дивизии в рамках учений вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России В Барнаульском ракетном соединении пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

«В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе боевого дежурства ракетчики отработают манёвренные действия, в том числе и в тёмное время суток. Протяжённость марша составит 100 км.

Сколько именно военнослужащих привлечено к учениям, не уточняется, однако, согласно открытым данным, в составе Барнаульской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) могут быть четыре ракетных полка, в каждом из которых может быть по девять установок «Ярс».

Как сообщало ИА REGNUM, звезды Героя России посмертно удостоен сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун.

Читайте также: Сын вице-премьера Еврейской АО получил звание Героя России посмертно