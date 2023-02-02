Сын вице-премьера Еврейской АО получил звание Героя России посмертно
Погибший в ходе спецоперации сын вице-премьера Еврейской АО стал Героем России посмертно
Биробиджан, 2 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Звезды Героя России посмертно удостоен сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя РФ посмертно присвоено нашему героическому земляку — старшему лейтенанту Андрею Ковтуну», — говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы, Ковтун совершил подвиг, когда группа мотострелков попала в засаду. Он получил сигнал и принял решение выдвинуться на помощь товарищам.
«В условиях превосходящей силы противника он лично уничтожил три единицы вражеской техники и несколько десятков украинских нацистов», — отмечается в сообщении.
После этого Ковтун закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, но он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава из-под огня противника.
В своём последнем бою, который прошёл 10 августа на территории ДНР, Ковтун получил множественные осколочные ранения, ставшие смертельными.
Награду и грамоту о присвоении звания получили мать героя, зампред правительства ЕАО Мария Костюк, а также жена, сын и сестра погибшего.