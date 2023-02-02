Москва, 2 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Россия сильна и едина, и это удовлетворяет интересам США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 февраля журналистам, комментируя слова бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о нежелании видеть Россию раздробленной.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Получается, что США имеют то, в чём они заинтересованы, — сильную Россию, единую Россию, которая контролирует ядерные вооружения», — сказал представитель Кремля.

Он предложил расценивать слова американского политика «как констатацию реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, Гейтс утверждает, что США не заинтересованы в распаде России из-за возможной потери контроля над российским ядерным арсеналом. Вашингтону, по его словам, нужна единая страна с сильным правительством.

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