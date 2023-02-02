Москва, 2 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше нужно будет отодвигать ВСУ от российских территорий. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, сейчас Россия стремится отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для российских территорий.

«Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — сказал Лавров.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи от США могут получить ракеты GLSDB дальностью до 150 км.