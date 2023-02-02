Пентагон: США намерены дать Киеву всё нужное для ожидаемого контрнаступления весной

Манила, , 10:51 — REGNUM США нацелены на то, чтобы обеспечить киевский режим возможностями, которые необходимы для контрнаступления весной. Об этом 2 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции на Филиппинах.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, не хочет ли Вашингтон пересмотреть свою позицию по передаче Киеву истребителей F-16, Остин ответил: «Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны, чтобы быть эффективными при предстоящем, ожидаемом контрнаступлении весной».

Он добавил, что США делают все, чтобы у ВСУ были возможности, которые необходимы «прямо сейчас», чтобы эффективно действовать на поле боя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что решение о поставках истребителей Киеву может быть пересмотрено.

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