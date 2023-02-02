Кровопролитие на Украине прекратит только остановка поставок оружия Киеву
Мирошник: кровопролитие на Украине прекратит только остановка поставок оружия Киеву
Луганск, 2 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Предложение президента Бразилии Лулы да Силвы стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой похвально, но не принесёт результата. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник ТАСС.
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Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский «не способен выполнить свои обязательства», а потому попытки разрешить конфликт дипломатическим путём будут безуспешными.
Он констатировал, что переговоры с Украиной на данный момент бессмысленны как напрямую, так и с посредниками, а потому перспективы участия в них Лулы да Силвы призрачны. Мирошник подчеркнул, что бразильский лидер — не единственный, кто предлагает свою помощь, но пока можно вести речь только о прекращении массовых поставок Киеву вооружений.
Как сообщало ИА REGNUM, объединение стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больше усилий, ранее заявил Нарышкин. Он подчеркнул, что становится непросто удержать страны альянса в едином строю ради агрессии против РФ.