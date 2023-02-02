Берлин, , 05:44 — REGNUM Берлин ведёт переговоры с несколькими оборонными компаниями о закупке до восьми систем IRIS-T. Об этом пишет Bloomberg.

Германия. Бундестаг Basti93

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Авторы считают, что цель Германии — построить современный противоракетный щит и интегрировать его в проект по созданию новой европейской инициативы «Небесный щит», стоимостью до 17 млрд евро (18,5 млрд долларов).

В частности, правительство канцлера Олафа Шольца строит диалог с баварским производителем Diehl Defence.

Стоимость ракетного комплекса может быть другой — переговоры продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие генералы в отставке Манфред Гретц и Зебальд Даум призвали своих коллег, несогласных с курсом Берлина, выступить за мир с Россией.