Москва, 2 февраля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Объединение стран НАТО с целью конфронтации с Россией требует от властей США всё больше усилий. Такое мнение высказал Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Американцам приходится затрачивать всё больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», — отметил он.

Для подтверждения своей позиции он напомнил о том, как долго и трудно США «уговаривали» канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставку Украине танков немецкого производства Leopard. Нарышкин подчеркнул, что в таких ситуациях в Вашингтоне резко ставят на место своих союзников. Жёсткую реакцию в том числе спровоцировали сомнения ФРГ относительно поставки тяжёлого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия может поставить танки Leopard Украине уже в ближайшие несколько месяцев, заявлял 26 января министр обороны ФРГ Борис Писториус. Ранее канцлер страны Олаф Шольц говорил о нежелании снабжать Киев тяжёлым вооружением в связи с протестами по этому вопросу, поступающими от депутатов бундестага страны и из соображений, что аналогичная военная помощь должна осуществляться в том числе со стороны США. От штатов в Германии требовали поставок Киеву танков Abrams, Вашингтон называл это невозможным по причине сложной логистики.