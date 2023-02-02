Вашингтон, 2 февраля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Превышающий 120% от ВВП государственный долг США является главной угрозой для них. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса страны, член Республиканской партии Кевин Маккарти после встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

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Он считает, что сложившаяся ситуация может помешать развитию страны, так как госдолг сейчас выше, чем когда-либо за всю историю США. Тем не менее конгрессмен отметил, что и доходы страны также очень велики.

«У нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами. Самая большая угроза для Америки — это наш долг», — сказал Маккарти.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Федеральная резервная система (ФРС) США на первом же заседании в 2023 году приняла решение повысить ключевую ставку до 4,50-4,75%. Очередное повышение было одобрено единогласно и аргументировано стремлением «достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе».