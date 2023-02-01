Тбилиси, 2 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. О длительной оккупации РФ части Грузии заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Её слова опубликованы изданием Bloomberg.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Саломе Зурабишвили

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«Россия должна усвоить, где заканчиваются её границы», — отметила грузинский лидер.

Оккупированными территориями она назвала Абхазию и Южную Осетию. По мнению Зурабишвили, возвращение этих регионов в состав Грузии должно быть включено в мирный договор после завершения конфликта на Украине: «грузинские вопросы должны быть на столе переговоров», Россия должна отступить «со всех оккупированных территорий».

Если вывод войск из Абхазии и Южной Осетии не будет осуществлён, то «Запад совершит ещё одну большую ошибку», указала президент Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, Абхазия не теряет бдительности и находится настороже в связи с просьбами Украины о том, чтобы Грузия напала на неё и Южную Осетию с целью отвлечь Москву от конфликта с Киевом, заявлял в декабре премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.