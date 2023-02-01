Москва, 2 февраля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Сегодня пока видны только очертания нового миропорядка, но борьба за его установление уже идёт. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию на Украине в передаче «Большая игра» на Первом канале.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«То, что происходит сегодня на украинской территории, — это часть глобальной борьбы за новый миропорядок», — отметил Анатолий Антонов.

Ранее он констатировал неготовность США к дипломатическому разрешению ситуации на Украине. По мнению посла, американские власти продолжат поставлять Украине вооружения ради накала ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов также заявил о том, что Белый дом не скрывает своих целей участия в конфликте на Украине, которые заключаются в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать её.