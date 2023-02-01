Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Федеральная резервная система (ФРС) США на первом же заседании в 2023 году приняла решение повысить ключевую ставку федеральных фондов до 4,50-4,75%. Очередное повышение было одобрено единогласно, сообщила пресс-служба ФРС.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

Читайте также: ФРС США вновь подняла ключевую ставку

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,50-4,75%», — объяснили решение американского регулятора.

Там также назвали повышение ставки уместным в контексте денежно-кредитной политики страны. Ранее ставка повышалась в декабре, после чего составляла 4,25-4,5% годовых, это был самый высокий уровень за 15 лет.

В ФРС пообещали, что впоследствии при принятии аналогичных решений о повышении ставки будут учтены её влияние на экономику и инфляцию, финансовые условия и кредитно-денежную политику. Сокращение запасов ценных бумаг Казначейства США будет продолжено, ранее эти действия были запланированы, также подчеркнули в ФРС. Следующее заседание регулятора запланировано на март.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что резкое повышение ставок необходимо, чтобы укротить самый сильный инфляционный приступ, поразивший экономику США за последние четыре десятилетия. При этом такие действия увеличивают стоимость многих потребительских и бизнес-кредитов и риски рецессии в экономике страны.