США, 1 февраля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. В частном доме президента США Джо Байдена в городе Рехобот-Бич (штат Делавэр) прошли обыски, сообщил 1 февраля адвокат президента Боб Бауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В заявлении, опубликованном в Twitter на странице журналиста телекомпании CNN Фила Мэттингли, говорится, что запланированный министерством юстиции осмотр резиденции президента в Рехобот-Бич завершён, секретных документов не обнаружено.

Напомним, в ходе предыдущего обыска частного дома Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) было обнаружено и изъято огромное количество записных книжек. Записи Байдена относятся к периоду его деятельности в качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме.

Блокноты могут содержать конфиденциальную информацию о дипломатических контактах действующего главы Белого дома. При этом их точное количество Байден назвать не смог.

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