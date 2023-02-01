В Минэнерго РФ заявили об отсутствии проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба»

Москва, , 17:55 — REGNUM Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» пока нет. Об этом 1 февраля сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Газопровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока «Транснефть» не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что там возможны какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.

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