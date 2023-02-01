Лондон, 1 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на продовольствие, электричество и газ. Об этом 1 февраля сообщил местный пивовар Ричард Нейсби в интервью изданию Spiegel.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

«Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела идут хуже некуда», — сказал Нейсби.

По его словам, в два раза увеличились цены на солод и электроэнергию. Кроме того, ему придётся столкнуться с повышением налога на прибыль на 30%.

Издание отмечает, что для многих британцев повышение стоимости жизни стало серьёзной проблемой. В частности, повседневные продукты стали намного дороже.

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