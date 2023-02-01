Варшава, 1 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Польша пообещала передать Украине еще одну партию танков, заявил 1 февраля президент страны Анджей Дуда.

РИА Новости Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ

В частности, речь идет о модернизированной версии советского танка Т-72, а также о PT-91. Это «хорошее оружие», сказал Дуда.

Польша уже отправила на Украину 240 танков, а также множество других видов вооружения, включая автоматы, гаубицы, зенитные ракетные комплексы, бронированные машины и т.п., отметил он.

Как сообщалось ранее, Дуда предложил НАТО дать Украине «своего рода гарантии безопасности» накануне саммита альянса, который пройдет летом 2023 года в Вильнюсе.

Вместе с тем Дуда отметил, что Польша не намерена передавать Украине свои истребители.

Как сообщалось ранее, решение предоставить Киеву тяжелую технику, включая танки, приняли власти США, Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.