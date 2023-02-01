Берн, 1 февраля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии намерено расширить сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, говорится в отчёте о внешней политике за 2022 год, опубликованном швейцарским МИД.

Pius Koller/globallookpress.com Флаг Швейцарии

«Федеральный совет намерен расширить своё сотрудничество с ЕС и НАТО в области политики безопасности», — указано в отчёте.

Авторы доклада отметили, что государства ЕС — основные партнёры Швейцарии в силу географического и культурного положения, а также политического и экономического веса всего сообщества.

Руководители внешнеполитических ведомств Швейцарии и ЕС договорились в будущем «проводить диалог» дважды в год.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии, ранее присоединившейся к большинству антироссийских санкций ЕС, намерены пересмотреть отношения с официальной Москвой.

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