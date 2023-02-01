Брянск, 1 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Попадание по территории нефтеперегонной станции «Новозыбков» было зафиксировано представителями АО «Транснефть-Дружба» 31 января в 19:35 мск. Об этом сообщили ИА REGNUM в экстренных службах.

Patrick Pleul/DPA/TASS Вид на нефтепровод «Дружба»

«31.01.2023 поступила информация о том, что в 19:35 представителями АО «Транснефть-Дружба» зафиксировано попадание по территории нефтеперегонной станции «Новозыбков», — сообщил собеседник агентства.

Станция расположена по адресу в 45 км от государственной границы. Предположительно, удар был нанесён тактической ракетой в фугасном варианте действия.

Сотрудники станции в ходе первичного осмотра территории обнаружили воронку размером 20×4 метра. Повреждены коммуникации, электропитание, конструкция здания. Кроме того, в двух населённых пунктах отсутствует электроснабжение — в деревне Тростань и поселке Мамай, в которых проживают около 900 человек.

Станция находилась в режиме отключения, перекачка нефти в момент обстрела не велась.