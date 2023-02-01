В Таиланде российская туристка откусила часть пальца путешественнице из Великобритании

Бангкок, , 15:34 — REGNUM Туристка из России откусила гражданке Британии часть пальца во время конфликта на пляже острова Пханган в Таиланде. Об этом сообщает местная газета The Thaiger.

Эдвард Мунк. Крик

Согласно опубликованным данным, британка вместе с подругой из Германии выгуливала собаку на пляже. Позднее девушки решили посидеть в креслах-мешках у пляжного бара Koh Raham. Пара российских туристов, находившихся рядом, возмутилась нахождением животного на территории бара и уведомила официанта, однако он разрешил владельцам собаки расположиться на креслах-мешках.

Как отмечает тайское издание, в какой-то момент россиянка набросилась на британку, схватила её за руку и откусила кончик среднего пальца. Гражданку Великобритании доставили в больницу на острове Самуи, однако позднее она вернулась на родину для проведения операции по реплантации.

Что касается российских туристов, то виновницу задержала полиция, но так как с собой у неё была лишь копия паспорта, ей позволили сходить в гостиницу за документами. После этого пара сбежала в Малайзию.

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