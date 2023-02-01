Оззи Осборн отказался участвовать в туре по Европе
Лондон, 1 февраля 2023, 15:36 — REGNUM Один из основателей группы Black Sabbath 74-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн отказался принять участие в туре по Европе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Музыкант напомнил, что четыре года назад он повредил себе спину.
«С голосом всё в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело всё еще слабо», — написал он.
По словам музыканта, он физически не может принять участие в предстоящем туре по Европе, поскольку не сможет перенести его.
«Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом», — добавил рок-музыкант, уточнив, что его команда сейчас думает, где бы он мог выступать без необходимости переездов.
Осборн добавил, что уплаченные за билеты деньги можно вернуть в кассах, где они были куплены.
Как передавало ИА REGNUM, британский музыкант Оззи Осборн намерен вернуться в Великобританию из США.
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