Москва, 1 февраля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. При введении моратория на закон о госзакупках следует ввести и мораторий на проверки бизнеса, который работает в рамках этого закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Антон Новодережкин/ТАСС Алексей Нечаев

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента обратится в правительство РФ с предложением ввести мораторий на 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею надо прорабатывать на уровне правительства.

«Предлагаем ввести еще и мораторий на проверки бизнеса, работающего в рамках 44-ФЗ. Иначе базовый мораторий окажется бессмысленным. Проверяющие органы могут начать тормозить работу в ходе проверок, уже не в рамках этого закона», — сказал Нечаев.