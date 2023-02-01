Москва, 1 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Артиллерия Западной группировки войск ВС России за минувшие сутки нанесла огневое поражение живой силе и технике противника на купянском направлении, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Огневое поражение было нанесено живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковки и Тимковки (Харьковская область), а также Новоселовского (ЛНР).

Также было уничтожено несколько единиц техники, в том числе два пикапа и гаубица Д-20.

31 января в Министерстве сообщали об уничтожении на купянском направлении за сутки до 45 военнослужащих противника, а также семи единиц техники.