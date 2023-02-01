Москва, 1 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года и почти на 2% меньше показателя декабря. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ведомстве отметили, что в конце прошлого года также наблюдалось падение цены — в 1,44 раза, до $50,47 за баррель. Среднегодовая стоимость нефти Urals увеличилась на 10,3%, до $76,09 за баррель.

Напомним, что сегодня, 1 февраля, вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о специальных мерах, который стал ответом на введенный странами G7 и Евросоюза потолок цен на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что первую партию нефти — 20 тыс. тонн — Казахстан отправит в Германию в первой половине февраля.

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