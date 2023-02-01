Москва, 1 февраля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают наступление на донецком направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ на БТР

За минувшие сутки огневое поражение противнику на этом направлении было нанесено в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики.

На донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 100 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц техники, в том числе танк, 3 боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» и французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

31 января в Минобороны сообщали, что на донецком направлении за сутки было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц техники.