Гаврилов: решив поставлять оружие ВСУ, Германия отреклась от ответственности за преступления нацизма

Вена, , 15:01 — REGNUM Поставляя оружие Украине, Германия отказалась от признания исторической ответственности за преступления нацизма, не имеющие срока давности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Белые кресты на броне ваших танков можете не закрашивать, они будут вдохновлять наших бойцов на новые военные подвиги», — обратился российский дипломат к немецким коллегам.

По словам Гаврилова, оказавшиеся в поле зрения армии России немецкие танки Leopard будут уничтожены так же, как и 80 лет назад.

Германия по указке США стала основополагающей для объединения усилий коллективного запада для продолжения боевых действий на Украине, на территории ФРГ расположено военное командование США в европейской зоне, а также руководство американских сухопутных войск в Европе и Африке, координирующие обучение солдат ВСУ и транспортировку западного вооружения, заключил глава российской делегации.

Ранее Гаврилов заявлял, что если ВСУ будут использовать для стрельбы из танков Leopard 2 снаряды с ураном, Россия расценит это как применение «грязных ядерных бомб».

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