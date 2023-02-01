Клин, Московская область, 1 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Клинский городской суд приговорил местную жительницу, сообщившую в марте прошлого года о возможном «теракте» на военном аэродроме, к одному году ограничения свободы. Об этом 1 февраля сообщает УФСБ России по Москве и области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В марте 2022 года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Клина поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестная сообщила о «готовящемся взрыве на военном аэродроме».

Звонок оказался ложным. В ходе расследования удалось выяснить, что на горячую линию звонила некая Л. А. Прудникова из «хулиганских побуждений». Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определенное время суток, на посещение определенных мест, на выезд за пределы определенной территории и тому подобное.

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