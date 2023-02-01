Калуга, 1 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Жительница Калуги попыталась убить своего трёхмесячного ребёнка после ссоры с любовником. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Караваджо. Медуза (фрагмент). 1597

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в ноябре прошлого года женщина поругалась с любовником по телефону, после чего ударила трёхмесячную девочку об угол стены, вынесла её в подъезд и положила на пол. Позже россиянка забрала младенца обратно в квартиру и начала душить его руками.

Медиков вызвала бабушка девочки. Врачи доставили ребёнка в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По данным прокуратуры, девочку изъяли из семьи, сейчас она находится в социальном учреждении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, все материалы переданы в суд.

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