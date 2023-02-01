Екатеринбург, 1 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое мужчин подрались в автобусе, который следовал по маршруту №38. Об этом 1 февраля сообщил портал e1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Отмечается, что пьяный мужчина начал оскорблять находившихся в автобусе женщин, за которых вступился другой пассажир. Он повалил его на пол и начал бить ногами.

После этого девушка, которую пьяный мужчина также оскорблял, попыталась прекратить драку.

По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку.