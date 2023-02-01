Вильнюс, 1 февраля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила преподавать польский язык как второй иностранный в школах, где в данном качестве преподается русский язык. Об этом она заявила 1 февраля в эфире радиостанции Znad Wilii.

Rokasdarulis Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните

«Считаю такой выбор очень хорошим. Надеюсь на то, что вторым иностранным учащимися будет выбираться не русский язык, а польский», — сказала она.

Премьер сообщила о нехватке учителей иностранных языков, а также потребовала от школ расширить предложение по изучению второго иностранного языка. По её словам, у детей должен быть «лучший выбор».

Между тем Шимоните рассказала, что выучила русский, играя с другими детьми во дворе. Она также призналась, что знание русского языка пригодилось ей в жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы выслать дипломатов России из стран, как это уже ранее сделали в Прибалтике.

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