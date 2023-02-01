Казахстан отправит Германии первую партию нефти в феврале
Казахстан в феврале поставит Германии первую партию нефти по «Дружбе»
Астана, 1 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Первую партию нефти — 20 тыс. тонн — Казахстан отправит в Германию в первой половине февраля. Об этом казахстанский министр энергетики Болат Акчулаков сообщил 1 февраля журналистам.
«Мы планируем поставить первую партию в 20 тыс. тонн нефти в первой половине февраля», — сказал Акчулаков.
Казахстанская нефть пойдёт в Германию транзитом по газопроводу «Дружба». «Транснефть» заключила с Казахстаном соответствующий договор и подготовила маршрутные поручения. Выполнены необходимые транзитные платежи, сообщил ранее ТАСС официальный представитель компании Игорь Дёмин.
Партия нефти отправится в Германию через Россию, Белоруссию и Польшу по северной ветке «Дружбы».
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