Астана, 1 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Первую партию нефти — 20 тыс. тонн — Казахстан отправит в Германию в первой половине февраля. Об этом казахстанский министр энергетики Болат Акчулаков сообщил 1 февраля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Мы планируем поставить первую партию в 20 тыс. тонн нефти в первой половине февраля», — сказал Акчулаков.

Казахстанская нефть пойдёт в Германию транзитом по газопроводу «Дружба». «Транснефть» заключила с Казахстаном соответствующий договор и подготовила маршрутные поручения. Выполнены необходимые транзитные платежи, сообщил ранее ТАСС официальный представитель компании Игорь Дёмин.

Партия нефти отправится в Германию через Россию, Белоруссию и Польшу по северной ветке «Дружбы».

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