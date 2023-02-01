Москва, 1 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. 50-летней пассажирке и её 12-летней дочери пришлось оставить в московском «Шереметьево» картину, которую нарисовала девочка на 80-летие своего дедушки. Сотрудники сразу нескольких авиакомпаний отказались брать на борт картину из-за того, что длина полотна была лишь на 15 сантиметров больше установленных габаритов, сообщила семья девочки корреспонденту ИА REGNUM. Это произошло 18 января, но в редакцию пассажиры обратились только сейчас.

Фото из личного архива

50-летняя Наталья и её 12-летняя дочка Света (имя изменено) долго планировали поездку в Тюмень на 80-летие отца и дедушки. Внучка на занятиях в художественной школе написала для юбиляра картину маслом. Её девочка собиралась подарить имениннику. 17 января Наталья и Света должны были вылететь из аэропорта «Внуково» в Екатеринбург, там они собирались сесть на поезд до Тюмени. Но в их планы вмешались сотрудники авиакомпании.

«Во время посадки нам не разрешили взять картину в салон из-за ее габаритов. Мы бы с радостью сдали ее в багаж, но сами знаете, что может произойти там даже с чемоданом, не говоря уже о хрупкой картине. Она бы точно превратилась в труху, а дочка очень старалась, готовилась к юбилею дедушки. На картине морская тематика, дедушка служил в Тихоокеанском флоте, это его стихия. После отказа дочь очень расстроилась, и мы решили не садиться в этот самолет, а еще попытать счастье», — делится событиями того дня Наталья.

Наталья с дочерью хотели улететь следующим рейсом, но ближайший самолёт в Екатеринбург с приемлемой стоимостью вылетал лишь ранним утром следующего дня из «Шереметьево». Мама с дочкой на такси отправились туда, купили билеты на новый рейс и стали ждать посадки и снисходительности сотрудников уже другой авиакомпании, но результат был тем же.

«У меня сдали нервы. Я начала ругаться, объяснять, что нам надо улететь с картиной. У моего папы юбилей, ему — 80 лет. Внучка нарисовала её для него. Но нас всё равно не пустили. Я пыталась объяснить сотрудникам, что это не лыжи, что картина занимает меньше места, чем любой портфель, но… Картину предложили оставить прям в аэропорту, и нам пришлось так поступить, потому что мы уже потратили все деньги на билеты и время поджимало, мы вообще могли не успеть на юбилей», — рассказывает Наталья.

В аэропорту женщине пообещали сберечь картину и поместить ее в камеру хранения. Но на деле сотрудники авиакомпании ничего и никуда не поместили, картина потерялась в этот же день.

На юбилей к дедушке Наталья с дочкой все же успели. Пусть без подарка, что сильно расстроило 12-летнюю Свету, которую пришлось успокаивать 80-летнему юбиляру, но все же праздник состоялся. Уже на обратном пути в столицу Наталья связалась с аэропортом и узнала, что никаких картин от сотрудников авиакомпании в камеру хранения не поступало. В самой авиакомпании также заметили, что у них нет никаких картин. Чтобы отыскать дедушкин подарок, пришлось обратиться в полицию, которая в итоге и помогла найти полотно.

«Спасибо ребятам из полиции, они нашли Светину картину в бюро находок. Без бирки, без указаний, чья картина. Ее просто положили в огромное помещение с забытыми вещами. Надеюсь, в следующий раз, когда мы полетим к дедушке, Света сможет ему наконец передать свой подарок», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья.

Беседовала Надежда Румер