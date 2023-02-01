Москва, 1 февраля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Мария Девахина/РИА Новости Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Обязательной геномной регистрации будут подлежать все категории лиц, осуждённых и отбывающих наказание за совершение преступлений в виде лишения свободы, подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.

Экспертные подразделения Следственного комитета России наделяются полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.

Устанавливается, что в случае возникновения права на реабилитацию или в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении либо изменения постановления по делу об административном правонарушении в части, касающейся отмены наказания в виде административного ареста, информация о геномной регистрации уничтожается.

Для уничтожения геномной информации гражданину следует обратиться в орган внутренних дел по месту постоянного жительства с заявлением и приложить к нему вступившее в законную силу решение суда.

Увеличение геномной базы позволит более эффективно использовать информацию о геноме и лучше раскрывать преступления, отмечается в сопроводительных документах. Причем это касается не только текущих преступлений, но и тех, что были совершены в прошлые годы, отмечали ранее в Госдуме.