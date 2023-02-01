Захарова: США подорвали принцип реализации ДСНВ и обвиняют Россию в его нарушении

Москва, , 10:36 — REGNUM Соединённые Штаты сами подорвали принципы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом 1 февраля заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Она напомнила, как Вашингтон в одностороннем порядке выходил из большого количества договорённостей, занимался «сдерживанием России» и теперь стремится привести Москву к так называемому «стратегическому поражению».

Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала заявление американского Госдепа, что Россия якобы нарушила положения договора, заблокировав проверки своих стратегических объектов специалистами из США.

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По словам Захаровой, «инспекции — это частности». Она добавила, что США сами не соблюдали данную часть договора.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отсутствие после 2026 года соглашения с Вашингтоном о контроле над вооружениями (в связи с истечением срока Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является возможным сценарием, который может быть реализован по вине США, и Кремль готов к этому, при этом хотел бы двигаться по другому пути — к новому уравнению безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на обвинения России в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Госдеп США готов «к конструктивной работе с Москвой для полного осуществления договора».