Москва, 1 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Совет Федерации обратится в правительство РФ с предложением наложить мораторий на 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

По ее словам, как правило, проигравшие компании под надуманными предлогами обращаются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведутся суды, «но даже если все идет по плану, остается с 1 июля до конца года полгода практически для освоения средств, которые выделены на социальные объекты». Подобная ситуация неприемлема для северных регионов страны, которые имеют короткий строительный период, отметила Матвиенко.

«Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлёву обратиться в правительство, (предложить — прим. ред.) на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решение по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов, и тех, кто ведет контроль, чтобы за руку, что называется, хватать недобросовестных, но нельзя из-за теоретических подозрений останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны», — сказала она на заседании Совфеда.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве правительства РФ регламентировать осуществление госзакупок в новых российских регионах.

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