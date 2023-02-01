Киев, 1 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных новых кадровых решениях. Об этом он заявил 1 февраля в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что в настоящий момент на Украине наблюдается определенное кадровое затишье.

«Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам обозревателя хорватского издания Advance, Зеленский провел массовые увольнения чиновников, чтобы удовлетворить западных спонсоров.

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