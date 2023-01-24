Киев, 24 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками продуктов для украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

«Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслав Шаповалова об увольнении его с должности заместителя министра обороны…» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства 24 января.

Ранее средства массовой информации писали, что минобороны Украины закупает продукты для украинских военнослужащих втрое дороже, чем готовы предложить розничные магазины столицы.

Отмечалось, что сумма сделки в 2023 году на организации питания воинских частей в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях составила более 13 миллиардов гривен.

Во вторник, 24 января, также о своем уходе в отставку объявил заместитель главы офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко.