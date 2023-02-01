Тель-Авив, Израиль, 1 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассмотрит роль посредника в украинском кризисе, если об этом его попросят обе конфликтующие стороны и США. Об этом он заявил в интервью телеканалу СNN.

Ilia Yefimovich/globallookpress.com Биньямин Нетаньяху

«Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединённые Штаты», — так ответил Нетаньяху на вопрос, готов ли он помочь урегулированию конфликта России и Украины.

Израильский премьер отметил, что «не напрашивается» и что для посредничества нужны «подходящий момент и обстоятельства».

Политик также рассказал, что на ранних стадиях конфликта его просили выступить посредником, но тогда он был «лидером оппозиции» и не стремился к посредничеству. Запрос был неофициальным, от кого именно он поступил, Нетаньяху не сказал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Биньямин Нетаньяху может стать «эффективным посредником» между Москвой и Киевом.

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