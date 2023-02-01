Москва, 1 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Разговоры про переговоры с Западом по украинской теме пока бесперспективны, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Думаю, разговоры про переговоры «с Западом» по украинской теме в практическом смысле пока бесперспективны. А вот с иными силами вполне возможны», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Более того, чем успешнее они будут, тем быстрее до Вашингтона дойдёт, что победа будет за Россией, и пора им обсуждать с Москвой условия их выхода из ими же созданного кризиса, отметил сенатор.

Он провел аналогию с ситуацией 50 лет назад, после успешного проведения в октябре 1973 в Москве Всемирного конгресса за международную безопасность и разоружение, национальную независимость, сотрудничество и мир. Тогда Вашингтон дал «задний ход» своей войне во Вьетнаме, согласился на переговоры с Москвой по принципам мирного существования государств с различными политическими системами, миру и безопасности в Европе, глобальной разрядке международной напряженности и так далее, напомнил парламентарий.

А пока что, рассуждает Климов, США до сих пор и на обозримую перспективу не имеют серьезных резонов сворачивать их антироссийский проект «Украина».

«Их цель не благо кого-либо в Европе (тем более остатков украинского государства — суть американской полуколонии), а максимальное ослабление России», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил получение от египетского коллеги Самеха Шукри послания по Украине от США, от госсекретаря Энтони Блинкена. Лавров добавил, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта.

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