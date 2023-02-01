Москва, 16 ноября, 2012, 12:47 — ИА Регнум. Понятие "религиозные чувства граждан" должно быть проиллюстрировано примерами, которые ясно покажут, что такое чувства верующих и почему их нельзя оскорблять, а защита чувств верующих является историческим долгом России, считает председатель комитета Государственной думы РФ по общественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов ( ЛДПР ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 ноября Нилов согласился с позицией президента РФ о том, что тяжелое историческое наследие требует от государства защищать чувства верующих.

Президент Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека предложил дополнительно обсудить законопроект о наказании за оскорбление чувств верующих. С критикой законопроекта выступила политик Ирина Хакамада . Президент напомнил, что совсем недавно в Советском союзе были массовые репрессии верующих, было расстреляно огромное количество священников. "У нашего государства есть тяжелое наследие... государство должно думать о защите религиозных чувств", - сказал он.

Нилов отметил, что критики законопроекта не понимают о чем идет речь, когда употребляют термин "чувства верующих". Религиозные чувства затрагивают самые глубины и основы человеческой личности, и не каждый может сформулировать и описать что это такое. В тоже время унижение религиозных чувств глубоко ранит человеческую душу и сердце. И тот, кто хочет ранить человека глубже всего, старается унизить именно религиозные чувства. Так, например, было с фильмом "Невинность мусульман", отметил глава комитета Госдумы.

"Оскорбление Бога, святых, сакральных предметов, икон сродни унижению самых близких человеку людей - матери, детей, их фотографий", - сказал он. По его словам, термин "религиозные чувства" становится понятным, когда знакомишься с жизнью действительно верующих людей. Яркой иллюстрацией здесь является книга Татьяны Щипковой "Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной". Автор книги провела три года с 1980 по 1983 годы в тюрьме за свою веру. Она была преподавателем, ученым, лингвистом, но при этом была верующим православным человеком, и именно за православные убеждения ее и посадили.

"У книги добрый спокойный слог, это вдумчивый взгляд православного человека на трудную судьбу женщин в неволе", - подчеркнул Нилов. Щипкова описывает как срывали крестики, как отбирали иконки, как прятали евангелие. "Вера в Бога позволила ей не отчаяться и не упасть духом, а в тяжелейших условиях - холод, голод, отсутствие элементарных санитарных условий, отсутствие воды в лагере, отсутствие лекарств - сохранить человеческий облик. И не только самому не скатиться в пропасть, но и помочь другим очнуться от отчаяния и не допустить духовного разложения, снова приобретая человеческий облик через усиление веры", - сказал он.

Эта книга - взгляд образованного человека, педагога на советскую пенитенциарную систему. "Я абсолютно согласен с ее выводами, что каждый год эта система выпускала сотни тысяч человек с искалеченными душами. Система тысячами гробила людей. Те ссылки, которая приводит Щипкова, на публикации в советских газетах и журналах показывают, что в целом исправительная система стремилась как можно больше выжать из человека. Человек был безмолвным орудием труда", - сказал парламентарий. Чем больше страшных сторон открывается о лагерной жизни, тем удивительней пример веры, терпения и прощения своих мучителей, сочувствие своим сокамерницам, который демонстрирует автор. "Своим примером она помогала другим людям сохранить человеческий облик. Можно сказать, что в какой-то степени она лечила их искалеченные души, помогала им не погружаться в то болото полное как она говорит "миазмов", поражающих и душу и тело, которое представляла из себя тюрьма. Это становилось возможно благодаря вере, благодаря ее религиозным чувствам, через донесение христианских ценностей", - сказал он.

По его словам, мемуары Щипковой "Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной" представляют собой яркое понимание глубины чувств верующих, и подтверждают прямую обязанность государства защищать эти чувства. "Сегодня государство и общество находятся в долгу перед такими людьми как Татьяна Щипкова и сотнями тысяч верующих, в первую очередь православных, которые невинно пострадали за свою веру. Защита чувств верующих является историческим долгом", - сказал Нилов.