Сараево, , 08:22 — REGNUM Введение виз для граждан России для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ) не стоит на повестке дня, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Президент Республики Сербской Милорад Додик © Алексей Никольский/РИА Новости

Он отметил, что ЕС неоднократно требовал от республики сделать «что-то во имя некоей их совместной политики».

«Это у нас не стоит на повестке дня, и мы это не обсуждаем. Думаю, что это был бы плохой шаг, в первую очередь для Боснии и Герцеговины», — цитирует его РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, граждане РФ въезжают в БиГ без визы, если их общее пребывание на территории страны не превышает 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент России Владимир Путин получил награду от Республики Сербской за его уважение и поддержку Дейтонского соглашения, на основе которого была создана Босния и Герцеговина (БиГ).

Также Додик отметил, что в разгар санкций против России у некоторых крупных европейских стран повысился товарооборот с Россией.