Донецк, 1 февраля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Сотрудники военной полиции Западного военного округа круглосуточно обеспечивают безопасность дорожного движения и соблюдение правопорядка в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России СВО

Читайте также: Артиллеристы ЗВО поразили из «Тюльпана» несколько целей в зоне спецоперации

Отмечается, что в зону ответственности входит обеспечение на блокпостах безопасности движения воинских колонн и гражданского транспорта, проверка автомобилей, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов. Всё это делается, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Для соблюдения скоростного режима перед российским блокпостом установлены искусственные препятствия и бетонные блоки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3776149" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, расчёт самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа успешно поразил несколько целей в зоне спецоперации.