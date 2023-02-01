Ответные меры России на потолок цен на нефть вступили в силу с 1 февраля
Москва, 1 февраля 2023, 06:04 — REGNUM В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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Введённая мера будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.
Отмечается, что президент может сделать исключения.
Экспортеры должны будут ежемесячно отчитываться о заключенных контрактах и ценах, а также передавать данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.
Всем организациям и ведомствам даны соответствующие поручения.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило порядок реализации указа президента об ответных мерах на введение предельной стоимости нефти и нефтепродуктов из России.