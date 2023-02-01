Москва, , 06:04 — REGNUM В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены»

Указом запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям на всех этапах, если в контрактах

Введённая мера будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

Отмечается, что президент может сделать исключения.

Экспортеры должны будут ежемесячно отчитываться о заключенных контрактах и ценах, а также передавать данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

Всем организациям и ведомствам даны соответствующие поручения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило порядок реализации указа президента об ответных мерах на введение предельной стоимости нефти и нефтепродуктов из России.