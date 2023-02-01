Вильнюс, 1 февраля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы выслать дипломатов России из стран, как это уже ранее сделали в Прибалтике.

(сс)3dman_eu Литва. Вильнус

Читайте также: Президент Литвы призвал Запад дать Киеву истребители

«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла», — цитирует Ландсбергис еженедельная литовская газета Verslo Zinios.

По его мнению, это «уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцид».

Как сообщало ИА REGNUM, западным союзникам следует «переступить красную линию» и поставить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты, заявил 31 января президент Литвы Гитанас Науседа.